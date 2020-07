DJ MARKET TALK: PIB global regressará à tendência pré-vírus nos próximos anos

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto global vai voltar à tendência pré-vírus mais perto do final desta década, diz a Oxford Economics. Olhando para as recessões anteriores que ocorreram na OCDE desde 1965, o PIB ainda estava abaixo da tendência pré-recessão após cinco anos em quase três quartos dos casos. No entanto, as recessões que tiveram fortes impactos no PIB foram normalmente acompanhadas por crises financeiras, ou alguns ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone