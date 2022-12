DJ MARKET TALK: Pico da inflação da Zona Euro não evita subidas do BCE

(DJ Bolsa)-- O indicador principal de inflação da Zona Euro pode ter passado o pico, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. A queda do indicador principal para 10,0% em novembro, face a 10,6% em outubro, foi a primeira descida desde junho de 2021 e foi superior ao esperado, com a Capital Economics a prever 10,6%. Contudo, o indicador subjacente permaneceu a 5,0% e deve manter-se muito acima de 2% no pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.