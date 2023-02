DJ MARKET TALK: Pico da taxa de depósito do BCE será de 3,50%; há risco de pausa antecipada

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Asset Management afirma a sua expectativa de a taxa de depósito do Banco Central Europeu -- atualmente nos 2,50% -- atingirá um pico de 3,50% até ao verão, diz numa nota. Contudo, a gestora de ativos vê os riscos como inclinados para uma pausa da restrição mais cedo, diz. A firma vê uma subida de 50 pontos base na reunião de março, em linha com a subida da semana passada, mas diz que a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.