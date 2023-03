DJ MARKET TALK: Pico da taxa de depósito do BCE será nos 3,75% com riscos ascendentes

(DJ Bolsa)-- A AXA Investment Managers vê o pico da taxa de depósito do Banco Central Europeu os 3,75% em julho com riscos ascendentes, dizem os economistas Hugo Le Damany e François Cabau. Ainda que a agitação diminua no que diz respeito ao Credit Suisse sem grandes ramificações para o mercado, vai deixar cicatrizes, dizem. "Entretanto, estamos bem cientes de que a luta contra a inflação está longe de terminada", dizem numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.