DJ MARKET TALK: Pico da taxa de depósitos do BCE deve ser a 3,5%

(DJ Bolsa)-- O cenário base da Amundi é de que a taxa terminal de depósitos do Banco Central Europeu seja de 3,5% antes do verão, acima da expectativa do mercado de 3,25%. Na quinta-feira, o BCE elevou as taxas mais 50 pontos base e sinalizou uma subida idêntica em março, antes de mudar para uma abordagem de dependência dos dados a partir daí. Depois da subida prevista para março, a Amundi prevê subidas de 25 pontos ...