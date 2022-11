DJ MARKET TALK: Pico das taxas de juro dos bancos centrais está próximo

(DJ Bolsa)-- O mercado consegue antever o pico das taxas de juro dos bancos centrais, que devem atingir o topo no primeiro semestre de 2023, diz a AXA Investment Managers. O pico das taxas de juro está já descontado no mercado e as yields das obrigações revelaram mais estabilidade no último mês, aproximadamente, referiu Chris Iggo, presidente do AXA IM Investment Institute e responsável de investimento da AXA IM Core num webinar.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.