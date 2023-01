DJ MARKET TALK: Pico das yields dos Treasurys, Bunds pode já ter sido atingido

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e das Bunds a 10 anos atingiram o pico, disse Bill Diviney, economista do ABN Amro para os EUA. "A recessão vai pesar sobre as taxas da UE em 2023, com as yields das Bunds a 10 anos a caírem do nível de 2% em 2023", disse Diviney, prevendo um caminho semelhante para as contrapartes dos EUA. O economista antecipa que as curvas dos Treasurys e das Bunds permaneçam invertidas durante a maior parte de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.