DJ MARKET TALK: Pior para o mercado imobiliário britânico pode já ter passado

(DJ Bolsa)-- As consultas de compradores de imóveis no Reino Unido aumentaram 12% nas últimas quatro semanas, sugerindo que o pior pode ter passado para o mercado imobiliário do Reino Unido, afirma a Interactive Investor, citando novos dados da Zoopla. Uma combinação de sazonalidade, desinflação, aumento da rendas, preços mais baixos e melhores hipotecas levaram aparentemente os compradores a voltar ao mercado, e com o banco ...