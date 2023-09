DJ MARKET TALK: Planalto das taxas do BCE deve prolongar-se por vários meses

(DJ Bolsa)-- A maioria dos participantes no mercado espera que o planalto das taxas de juro do BCE dure vários meses, até à primavera de 2024, refere Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo da LBBW, numa nota. "Depois do esperado pico das taxas de juro, está totalmente descontado um primeiro corte das taxas de 25 pontos base em junho de 2024", refere. Contudo, os analistas do LBBW consideram que isto é prematuro. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.