DJ MARKET TALK: Plano da Lufthansa traça caminho para recuperação

(DJ Bolsa)-- Com os alvos estabelecidos para 2024 e um potencial aumento de capital revelado na segunda-feira, a Lufthansa está a desenvolver um plano de recuperação de longo prazo após mais de um ano de fraca procura por viagens, disse a Bernstein. "O programa não revoluciona a empresa. Em vez disso, baseia-se nos principais pontos fortes da Lufthansa e nos atrativos mercados domésticos", disse a corretora. Com este plano,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone