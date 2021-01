DJ MARKET TALK: Plano de Biden não deve ter apoio maioritário do Congresso

(DJ Bolsa)-- É improvável que o pacote de estímulo de $1,9 biliões proposto pelo presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, obtenha apoio suficiente no Congresso, disse Paul Ashworth, economista-chefe da Capital Economics para os EUA. Iniciativas como cheques de estímulo e um aumento dos subsídios de desemprego podem atrair apoio bipartidário suficiente no Senado, mas é difícil ver votos suficientes nos programas de ajuda aos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

