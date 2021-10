DJ MARKET TALK: Plano de carbono da Rio Tinto parece agressivo

(DJ Bolsa)-- O plano de $7,5 mil milhões da Rio Tinto para reduzir as emissões de carbono é agressivo e melhor que o das pares, diz o Citi. "Há outras que terão de seguir o exemplo", diz. O banco cortou o preço-alvo para A$115/por ação face a A$120/por ação, depois do dia do investidor que se centrou nos planos caros de descarbonização da empresa. "A Rio definiu um plano ambicioso para reduzir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone