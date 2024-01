DJ MARKET TALK: Plano de cisão da Holcim pode não agradar a acionistas

(DJ Bolsa)--O plano da Holcim de alienar e cotar em bolsa a unidade da América do Norte em 2025 pode enfrentar algum grau de oposição por parte dos acionistas, dizem analistas da Jefferies. A resistência pode ser um dado entre os acionistas que sejam incapazes de manter as ações dos EUA, disseram os analistas. Além disso, se o lado europeu do negócio ficar sobrecarregado com dívida para sustentar o novo negócio norte-americano ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.