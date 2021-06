DJ MARKET TALK: Plano de despesa de Biden não deve ter impacto no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A inflação deve ser um risco por enquanto, uma vez que a procura está a voltar aos níveis pré-pandemia enquanto o governo avança com mais despesa. Mas os pacotes de investimento do Presidente dos EUA, Joe Biden, não devem constituir uma pressão inflacionista no curto prazo, diz Anwiti Bahuguna, da Columbia Threadneedle, ao WSJ. "Vai haver um aumento da despesa no próximo ano e depois durante os pró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

