DJ MARKET TALK: Plano de emissões da Shell entre os mais ambiciosos do setor

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell apresentou um dos planos de redução de carbono mais rigorosos do setor, disse a Jefferies. "A Shell está a adotar uma meta de emissões líquidas zero até 2050, alinhada com as melhores práticas do setor. As metas intermediárias, fornecidas como alvos de intensidade de carbono (2016 como linha de base), também são as mais altas do setor", disse o banco. A orientaçã...

