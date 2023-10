DJ MARKET TALK: Plano de sucessão do CEO da Caterpillar é mais claro com nomeação do COO

(DJ Bolsa)-- O plano de sucessão da Caterpillar para o CEO Jim Umpleby parece estar a ganhar forma com a nomeação do presidente do grupo Joseph Creed para o cargo de diretor de operações. Creed tem liderado o negócio de energia e transportes da empresa desde 2021. Creed chegou à Caterpillar em 1997. Como COO, Creed vai supervisionar os negócios de motores e equipamentos de mineração e construção, funç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.