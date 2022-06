DJ MARKET TALK: Plano do BCE corre o risco de ser demasiado agressivo

(DJ Bolsa)-- O plano delineado pelo BCE de aumentar as taxas de juro no curto prazo parece a decisão certa, mas a possibilidade de um aumento de 50 pontos base em setembro pode levar a um erro de política, refere Bill Papadakis, estratega macro da Lombard Odier, numa nota. O PIB da Zona Euro ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia, o crescimento salarial é limitado e os preços estão a subir devido aos choques energéticos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

