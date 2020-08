DJ MARKET TALK: Planos ambientais da BP vão estar em foco em resultados negativos

(DJ Bolsa)-- Os investidores da BP devem procurar conforto na aposta da petrolífera se tornar mais amiga do ambiente, já que os mercados esperam resultados negativos do segundo trimestre na terça-feira. A AJ Bell refere que a amortização de ativos significa que a BP deve registar prejuízos pela terceira vez em quatro trimestres. Uma possível perda no negócio de produção pressionaria o cash flow e colocaria mais questões acerca do dividendo.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

