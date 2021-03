DJ MARKET TALK: Planos da Intel respondem a potenciais receios sobre a ASML

(DJ Bolsa)-- Os planos de expansão da Intel respondem aos potenciais receios sobre o posicionamento de longo prazo da fabricante de equipamento de semicondutores ASML e aumentam a confiança nas previsões para 2022, mas terão um benefício limitado este ano, diz o Citi. "A atualização da Intel está equilibrada e é positiva para as nossas previsões da ASML -- Mas acreditamos que qualquer fator positivo da Intel ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone