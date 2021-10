DJ MARKET TALK: Planos de impostos imobiliários na China não devem ter impacto sério

(DJ Bolsa)-- Os planos da China da implementação de novos impostos no setor imobiliário não devem ter um impacto sério nos preços das casas, diz o Citi. Durante o fim de semana, Beijing divulgou um plano para expandir os ensaios das reformas dos impostos imobiliários para mais áreas nos próximos cinco anos, uma decisão que aconteceu mais cedo do que o Citi previa. No entanto, o banco reconhece que o período de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone