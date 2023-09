DJ MARKET TALK: PMI britânico contribuiu para provas de pico das taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados do PMI do Reino Unido sugerem que a economia já pode estar numa recessão, e quase que confirmam que as taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, já atingiram um pico a 5,25%, diz Ashley Webb, economista da Capital Economics, numa nota. A queda do PMI compósito para um mínimo de 32 meses é consistente com a queda em cadeia de 0,5% do PIB do 3T, mas apesar de os dados raramente serem certos, isto suporta a visã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.