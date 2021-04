DJ MARKET TALK: PMI compósito da Zona Euro deve cair ligeiramente

(DJ Bolsa)-- O UniCredit prevê que o índice de gestores de compras, ou PMI, compósito da Zona Euro para abril desça ligeiramente, para 52,9 pontos contra 53,2 pontos. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem uma leitura também de 52,9 pontos. "Os industriais devem continuar a beneficiar com a procura externa sólida e mudanças nos padrões de gastos dada a indisponibilidade de alguns serviços"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

