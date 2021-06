DJ MARKET TALK: PMI compósito da Zona Euro deve subir pelo quinto mês

(DJ Bolsa)-- O UniCredit estima que o índice de gestores de compras, ou PMI, compósito da Zona Euro suba em junho para 59,0 pontos, contra 57,1 pontos, melhorando pelo quinto mês consecutivo. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem que o PMI compósito da Zona Euro se situe nos 58,8 pontos. O UniCredit diz que a atividade dos serviços deve ter acelerado fortemente, com o PMI do setor a aumentar para 58,2 pontos, face ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone