DJ MARKET TALK: PMI confirma que BCE não precisa de subir taxas - JPM AM

(DJ Bolsa)-- A persistente fragilidade das sondagens às empresas da Zona Euro sugere que se aproxima uma recessão e que "não há necessidade de o Banco Central Europeu subir mais as taxas", diz Mike Bell, estratega de mercado da J.P. Morgan Asset Management. O setor industrial continua muito fraco, ao passo que os serviços continuam a contrair, diz. "A principal questão agora é em torno do timing e da magnitude dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.