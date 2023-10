DJ MARKET TALK: PMI contido do Reino Unido contrasta com subida dos rendimentos reais

(DJ Bolsa)-- Tendo em conta a subida do rendimento real que está previsto para o quarto trimestre, o sinal pessimista do PMI compósito do Reino Unido deve ser encarado com algum ceticismo, de acordo com Gabriella Dickens, economista sénior para o Reino Unido da Pantheon Macroeconomics. À primeira vista, o PMI compósito é consistente com a contração do PIB em 0,2% em cadeia nos últimos três meses do ano, diz a economista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.