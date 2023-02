DJ MARKET TALK: PMI da Alemanha sinaliza normalização em curso

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, da Alemanha sinaliza um aumento da normalização da situação económica, diz Martin Moryson, economista-chefe da DWS para a Europa. "Na indústria, os tempos de entrega estão a diminuir muito significativamente e a produção tem estado a aumentar", diz, acrescentando que as encomendas recebidas estão a melhorar, mas ainda abaixo do nível normal.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.