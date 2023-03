DJ MARKET TALK: PMI da China devem descer com abrandamento da recuperação

(DJ Bolsa)-- As leituras mais elevadas dos PMI compilados por instituições oficiais e privadas refletem em parte do ponto de partida fraco da economia da China no início deste ano e devem voltar a descer enquanto o ritmo de recuperação abranda, diz a Capital Economics. As leituras mais elevadas do que o esperado dos PMI oficial e da Caixin em fevereiro -- de 52,6 pontos e 51,6 pontos, respetivamente, para a indústria -- sublinham o quã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.