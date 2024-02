DJ MARKET TALK: PMI da China revelam melhorias mas recuperação é instável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mais recentes dados dos índices de gestores de compras, ou PMI, da China contribuíram para os sinais de que a economia está a reacelerar, mas a recuperação continua em terreno instável e será difícil de manter assim que o atual apoio político for retirado, refere a Capital Economics. O PMI Caixin dos serviços aponta para uma expansão saudável, e a média entre o indicador privado e o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.