DJ MARKET TALK: PMI da indústria de França melhora ligeiramente

(DJ Bolsa)-- O setor industrial da França registou melhorias em alguns áreas durante janeiro, com a produção e o emprego a crescerem mais rapidamente, diz a IHS Markit. "O crescimento da produção industrial recuperou ímpeto, embora os comentários dos membros do nosso painel sugiram que as condições da procura continuam acomodatícias", diz Joe Hayes, economista sénior da IHS Markit. O índice ...

