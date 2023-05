DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro ainda mostra impulso dos serviços no crescimento

(DJ Bolsa)-- A descida do PMI compósito da Zona Euro sugere ainda assim que a economia está a expandir-se bastante rapidamente no segundo trimestre, diz Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, numa nota. O crescimento tem sido suportado quase exclusivamente pelo setor dos serviços, onde a expansão poderá ter perdido um pouco de ímpeto, mas continua forte de acordo com padrões históricos, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.