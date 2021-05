DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro confirma bom início do segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A leitura final de abril do índice de gestores de compras, ou PMI, solidificou os sinais dados pelos indicadores avançados da resiliência do setor privado da Zona Euro no arranque do segundo trimestre, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. Os detalhes dos dados também foram encorajadores. "As novas encomendas estão a subir fortemente no setor privado, graças à procura ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

