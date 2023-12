DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro contribui para indícios de que bloco está em recessão

(DJ Bolsa)-- O revés do índice de gestores de compras, ou PMI, compósito da Zona Euro de dezembro fornece mais indícios de que a economia está em recessão, com a procura doméstica e externa a contrair, de acordo com Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics. "A procura continua a afundar com as novas encomendas e a carteira de encomendas -- que suportaram a atividade durante grande parte de 2023 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.