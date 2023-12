DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro desafia teoria de que problemas terminaram

(DJ Bolsa)-- Os dados preliminares das sondagens aos gestores de compras da Zona Euro contrariam as sugestões dos resultados dos PMI recentes de que os problemas económicos do bloco estão a tocar um fundo, de acordo com Ricardo Amaro, economista-chefe da Oxford Economics. O principal índice compósito da Zona Euro caiu face ao mês passado, para 47,0 em dezembro, contra 47,6 em novembro, e ficando abaixo das expectativas de consenso. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.