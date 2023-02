DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro deve manter BCE atento

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro para fevereiro mostram uma economia muito resiliente e pressões de preços persistentes, sobretudo no setor dos serviços, diz Bert Colijn, economista sénior do ING, numa nota. A sondagem sugere que a procura está a melhorar em relação ao fim de 2022, graças ao regresso do otimismo entre os consumidores sobre o alívio da inflação ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.