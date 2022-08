DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro deve ser neutral para mercado de crédito

(DJ Bolsa)-- A queda esperada da estimativa rápida do PMI compósito da Zona Euro para 49,0 pontos em agosto, face a 49,9 pontos em julho -- previsto tanto pelo UniCredit Research como na sondagem do The Wall Street Journal junto de analistas -- deve ser neutral para o mercado de crédito, diz o UniCredit Research numa nota. "O crescimento e o consequente risco de crédito estão a saltar para a ribalta", dizem os analistas do banco.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone