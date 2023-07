DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro fragilizam em julho mas turismo é uma ajuda

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro sugere que a atividade contraiu no início do terceiro trimestre, com os dados a encaixarem numa tendência de indicadores em abrandamento dos últimos meses e de crescentes riscos de recessão, diz Bert Colijn, economista sénior para a Zona Euro do ING, numa nota. "Os dados da sondagem foram cada vez mais pessimistas durante o segundo trimestre e o PMI de julho continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.