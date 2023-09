DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro melhoram em setembro

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro de setembro foram ligeiramente melhores do que o esperado, mas não aliviam os receios sobre uma possível contração económica no segundo semestre de 2023, diz Bert Colijn, economista sénior do ING. A subida em agosto foi o fim de quatro descidas consecutivas, sugerindo que a deterioração das condições parou por agora, escreve o economista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.