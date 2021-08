DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro mostra crescimento forte no 3T

(DJ Bolsa)-- Depois do crescimento da Zona Euro na primavera, o índice de gestores de compras, ou PMI, aponta para um crescimento forte no terceiro trimestre, diz o Commerzbank. O PMI dos serviços da Zona Euro manteve-se relativamente elevado nos 59,7 pontos em agosto. "O novo forte aumento dos casos de infeção parece não ter ainda pesado nas empresas, mesmo que tenha subido claramente o risco de novas restrições no outono"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

