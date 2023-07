DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro mostra fragilidade mais enraizada

(DJ Bolsa)-- A mais recente leitura do PMI da Zona Euro de julho confirma a deterioração das condições macroeconómicas no bloco, dizem Paolo Grignani e Alexander Valentin, economistas da Oxford Economics, numa nota. A queda da atividade está a alastrar-se a outros setores além da indústria, que registou a leitura mais fraca desde o início de 2020, com os serviços a não darem suporte suficiente para contrariar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.