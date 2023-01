DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro reforça possível subida de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- Nada nos dados do índice de gestores de compras, ou PMI, de janeiro da Zona Euro deve impedir o Banco Central Europeu de subir as taxas de juro mais 100 pontos base nos próximos dois meses, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. A sondagem indica que a atividade empresarial estagnou, mas também um forte mercado laboral e pressões de preços persistentes, diz. "As sondagens devem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.