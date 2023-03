DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro sinaliza mais subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados de março do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro mostram uma economia resiliente, o que dá margem ao Banco Central Europeu para subir mais as taxas de juro nos próximos meses, diz Franziska Palmas, economista sénior da Capital Economics para a Europa, numa nota. Os dados significam quase com certeza que a economia da Zona Euro cresceu no primeiro trimestre e mostram condições de emprego robustas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.