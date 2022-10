DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro sinaliza recessão profunda

(DJ Bolsa)-- As leituras rápidas do PMI de outubro da Zona Euro trouxeram mais sinais de que a Zona Euro vai entrar numa recessão bastante profunda e que as pressões inflacionistas continuam intensas, diz o economista-chefe da Capital Economics para a Europa, Andrew Kenningham, numa nota. A queda do PMI compósito da Zona Euro para 47,1 pontos em outubro, contra 48,1 pontos em setembro foi mais elevada do que a firma antecipava e é consistente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.