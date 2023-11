DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro sugere que BCE vai manter taxas altas

(DJ Bolsa)-- Os PMI de novembro da Zona Euro são consistentes com uma contração de 0,2% da economia no quarto trimestre, com as novas encomendas e o registo de encomendas por preencher a indicarem que as perspetivas são fracas, diz Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa. As pressões inflacionistas parecem ter aumentado ligeiramente, com um maior ritmo de subidas de preços input desde maio, o que se reflete em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.