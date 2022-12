DJ MARKET TALK: PMI da Zona Euro sugerem contração económica no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito da Zona Euro subiu para 47,8 pontos em novembro face a 47,3 pontos no mês anterior, mas ainda é consistente com a descida do PIB no quarto trimestre, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Os detalhes dos dados suegrem que a Zona Euro pode já ter superado o pior da atividade, com a taxa de descida das novas encomendas a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.