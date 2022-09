DJ MARKET TALK: PMI de setembro sinalizam inverno complicado na Zona Euro, Alemanha

(DJ Bolsa)--Os índices de gestores de compras, ou PMI, apontam para uma recessão na Europa e particularmente na Alemanha, disse o economista-chefe da DWS para a Europa, Martin Moryson. "Resta ver o quão grave será", acrescentou. As instalações de armazenamento de gás estão bem abastecidas, as importações russas de gás foram substituídas em grande parte por importações de outros paí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone