DJ MARKET TALK: PMI do R Unido sugere pressão de preços, BOE deve manter rumo

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, do Reino Unido sugere que as pressões de preços estão a começar a aumentar novamente, embora não o suficiente para levar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a mudar a sua posição na reunião de março, diz a economista da Pantheon Macroeconomics Gabriella Dickens. Os preços output da sondagem subiram para 62,6 pontos em fevereiro, face a 61,9 pontos em janeiro, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.