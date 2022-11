DJ MARKET TALK: PMI do Reino Unido contribui para sinais de recessão imediata

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido já deve ter caído em recessão, diz Ashley Webb, economista para o Reino Unido da Capital Economics, numa nota, depois dos dados do índice de gestores de compras, ou PMI, de novembro. O PMI compósito, que subiu para 48,3 pontos face a 48,2 pontos em outubro, é consistente com uma contração trimestral de 0,2% nos três meses até novembro, um dado que é ligeiramente melhor do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.