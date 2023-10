DJ MARKET TALK: PMI do Reino Unido não deve alterar expectativas de taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados preliminares do índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços e da indústria do Reino Unido, na terça-feira, não devem alterar as expectativas do mercado de que o Banco de Inglaterra, ou BOE, vai manter as taxas na reunião de 2 de novembro, dizem analistas do Barclays numa nota. Os PMI devem continuar em terreno de contração, e mesmo leituras acima do esperado surgirão "perante um cená... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.