DJ MARKET TALK: PMI dos EUA revela recuperação da atividade em outubro

(DJ Bolsa)-- Dois indicadores da economia dos EUA melhoraram em outubro, contrariando a tendência de enfraquecimento que se prolongava desde o verão. Uma leitura avançada do índice de gestores de compras, ou PMI, indústria da S&P Global atingiu os 50 pontos este mês, face a 49,8 pontos em setembro, registando a primeira melhoria nas condições de procura desde abril. Uma leitura de 50 pontos ou mais indica uma expansã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.