DJ MARKET TALK: PMI dos serviços dos EUA não deve manter ritmo elevado de agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Seria "insensato" extrapolar a recente robustez da sondagem ISM dos serviços dos EUA, refere Kieran Clancy, da Pantheon, numa nota. O analista refere que a leitura acima do consenso de agosto de 54,5 pontos leva o índice para o nível mais elevado desde fevereiro. Mas Clancy acrescenta que o "recomeço dos reembolsos dos empréstimos a estudantes a partir de outubro vai representar um golpe significativo para o poder ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.